Brand eines Wohnhauses

Am 01.01.2022 wurde gegen 02:00 Uhr der Leitstelle der Feuerwehr ein Küchenbrand in Großlittgen, Himmeroder Straße gemeldet.



Im Rahmen eines Silvesteressens wurde durch die Bewohner vergessen, den Backofen auszuschalten und zum Jahreswechsel wurde das Wohngebäude verlassen.

Bei Rückkehr stellten die Bewohner dann eine Rauchentwicklung in der Küche fest und konnten das dort entstandene Feuer nicht selbstständig löschen.

Nach Verlassen des Hauses wurde dann die Feuerwehr verständigt.

Das Feuer dehnte sich im weiteren Verlauf auf das Gebäude aus, wobei der Dachstuhl später einstürzte.

Derzeit dauern die Löscharbeiten noch an.

Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation, welche durch die Rettungskräfte behandelt wurde.

Über die Schadenshöhe kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr mit 48 Einsatzkräften, das DRK und die Polizei Wittlich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

www.polizei.rlp.de

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell