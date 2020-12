Brand eines Einfamilienhauses in Malbergweich am 23.12.20

Am 23.12.2020 kam es zu einem Wohnhausbrand in Marlbergweich.

Am 28.12.2020 wird diese Brandörtlichkeit durch Beamte der Kriminalinspektion Wittlich aufgesucht. Im Rahmen der qualifizierten Brandursachenanalyse in Zusammenarbeit mit einem ebenfalls vor Ort befindlichen Sachverständigenbüro, wird im Ergebnis von einem elektrischen Primärdefekt ausgegangen. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.



