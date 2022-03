Brand eines aufgestellten großen Biocontainers

Am 09.03.2022 gegen 13:10 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizei über einen qualmenden Biocontainer der Firma A. im Bereich der „Alten Schulstraße“ in Üdersdorf in Kenntnis gesetzt.

Üdersdorf (ots) –



Am 09.03.2022 gegen 13:10 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizei über einen qualmenden Biocontainer der Firma A.R.T. im Bereich der „Alten Schulstraße“ in Üdersdorf in Kenntnis gesetzt.



Bei Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Daun hatte die Feuerwehr den brennenden Container bereits abgelöscht.



Dieser war ordnungsgemäß mit Biomüll und Gartenabfällen (Schilf) befüllt, so dass eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden konnte.



Es ergab sich der Verdacht, dass ein bisher unbekannter Täter zumindest fahrlässig und unachtsam einen brennenden oder glimmenden Gegenstand in die Tonne geworfen hatte.



Durch den Brand war ein etwa 20 cm großes Loch in dem Container entstanden.



Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell