Am 09.03.2022 gegen 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizei über einen Brand einer Wiesenfläche im Bereich der Kiesgrube in Winkel in Kenntnis gesetzt.





Bei Eintreffen der Beamten vor Ort, war die Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten beschäftigt.



Letztlich wurde festgestellt, dass eine etwa 1000m² große Fläche, sowie die umgrenzende Umzäunung in Brand geraten war.



Es ergaben sich zunächst vor Ort keine konkreten Hinweise auf die Brandursache.

Möglicherweise könnte eine arglos weggeworfene, noch glimmende Zigarette oder vergleichbares als potentielle Ursache in Frage kommen.



Die Gefahr bei einem solchen unachtsamen Umgang ist extrem hoch. Die Polizei darf an dieser Stelle abermals auf die Gefahren hinweisen und um einen sorgsamen Umgang bitten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell