Wißmannsdorf

Brand einer Scheune in Wißmannsdorf

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am heutigen Dienstag, 30.04.2024, gegen 06:00 Uhr, kam es zu einem Brand einer Scheune an einem landwirtschaftlichen Gehöft in Wißmannsdorf.