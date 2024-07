Brand einer Garage

Am 13.07.2024 gegen 23:55 Uhr bemerkt der Eigentümer den Vollbrand seiner Garage und informiert umgehend die Feuerwehr.

Anzeige

Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte der Wehren Deudesfeld und Meisburg schnell gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Als brandursächlich ist ein in der Garage abgestellter elektrischer Rollstuhl anzunehmen, den der Geschädigte am Abend zum Aufladen des Akkus ans Stromnetz anschloss. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 25.000 bis 30.000 EUR belaufen.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Meisburg mit 8 Kräften sowie Deudesfeld mit 15 Kräften. Des Weiteren befand sich eine RTW.-Besatzung aus Manderscheid und Beamte der Polizeiinspektion Daun vor Ort im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Ansprechpartner:

Michael Roden, PHK

-Dienstgruppenleiter-

Telefon 06592 9626-0

Telefax 06592 9626-50

pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell