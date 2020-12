Brand der Hasborner Mühle, Zeugenaufruf

In der Nacht zum Samstag, 19.12.2020, kam es zu einem Brandgeschehen am Gebäude „Hasborner Mühle“ in Hasborn.

Die Polizei wurde gegen 01:46 Uhr von einem bislang unbekannten Zeugen über die Autobahnnotrufzentrale über den Brand in Kenntnis gesetzt. Das leerstehende Gebäude wurde dabei in erheblichem Maße beschädigt. Nach den bisherigen Erkenntnissen besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Brand durch Fremdeinwirkung verursacht wurde. Die Polizei fragt daher: Wer hat in der Nacht zum vergangenen Samstag Beobachtungen getroffen, die mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen könnten? Zudem wird die Person, die den Brand über die Autobahnnotrufzentrale gemeldet hat gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Hinweise werden erbeten an die Kriminalinspektion Wittlich, Telefon 06571-95000.



