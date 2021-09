Am Dienstag, 07.09.2021, gegen 16.00 Uhr, wurden auf einem Firmengelände im Industriegebiet Wittlich-Wengerohr vorsätzlich Altpapiere und Holzabfälle verbrannt.



Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten im Nahbereich befindliche alte, ummantelte Kupferkabel in Brand, so dass sich eine starke Rauchentwicklung entwickelte.

Das Feuer konnte durch die eingesetzten FFWen der Stadt Wittlich und Wengerohr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Zu einer Umweltgefährdung kam es nicht.

Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.



