Boverath: Unbekannte entsorgen Ölkanister

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Insgesamt sieben Kanister, mit Altöl befüllt, stellten Unbekannte in einem Waldweg an der L 46 ab. Beamte der Dauner Polizei machten sich, nachdem ein Hinweis zugetragen wurde, am gestrigen Abend ein Bild vor Ort.