Bongard – räuberischer Angriff auf Kraftfahrer

Der 36-jährige Auslieferer wurde zunächst durch einen dunklen PKW Kombi in einem Waldstück in der Gem. Bongard ausgebremst. Daraufhin stiegen drei männliche Personen aus dem PKW heraus und zerrten den Geschädigten unter Anwendung körperlicher Gewalt aus seinem Ford-Transit.



Ein Täter setzte sich in den Lieferwagen und fuhr in Richtung Bongard weiter, begleitet von dem Täterfahrzeug.



Das Opfer wurde in dem Waldstück ohne Mobiltelefon zurückgelassen und konnte erst nach einer halben Stunde die Ortslage Bongard erreichen, wo er Anwohner darum bat, die Polizei zu informieren.



Der Ford wurde von einem Zeugen am Waldrand aufgefunden. Hier haben die unbekannten Täter aus dem Laderaum mehrere Pakete mit Tabakwaren entwendet.



Die Polizei Daun sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem o.g. Sachverhalt geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer, 06592-96260, zu melden.



