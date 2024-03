Bongard: Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Ein Autofahrer aus dem Kreis Cochem-Zell hatte die Straße zuvor ebenfalls befahren. In einem Feldweg wollte er sein Fahrzeug wenden und steuerte dann auf die L 70 zurück. Bei diesem Vorgang kam es dann zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der Kradfahrer verlor die Kontrolle über das Zweirad und stürzte im Bereich einer nahen Grünfläche zu Boden. Hierbei zog er sich derart schwere Verletzungen zu, dass er durch das DRK in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.



Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich





Telefon: 06592-9626-0

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell