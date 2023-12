Böllerwürfe in Berlingen

Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa





Am 15.12.2023 gegen 05:25 Uhr gelang es den Polizeibeamt*innen, einen 40-jährigen Mann aus dem Bereich der VG Daun festzustellen, welcher an der K 35, Ortseingang von Berlingen Silvesterböller entzündete.



Er zeigte sich im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort geständig.

Er gab an, dass er sich jetzt bereits so sehr auf das Silvesterfeuerwerk freue, dass er es nicht mehr habe aushalten können.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet, ihn erwartet in jedem Fall ein Bußgeld aufgrund des Verstoßes gegen die Sprengstoffverordnung.



