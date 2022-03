Böllerwürfe im Innenhof der Polizeiinspektion Daun

Am 13.03.2022 gegen 00:30 Uhr warfen bisher unbekannte Täter brennende Böller in den Innenhof der Polizeiinspektion Daun, als sich grade zwei Beamte im Innenhof beim Einparken des Streifenwagens befanden.





Durch die Explosionen der Böller, die augenscheinlich Silvesterfeuerwerk gleichzusetzen waren, wurde glücklicherweise niemand verletzt und es entstand nach ersten Bewertungen auch kein Sachschaden.



Eine durch die Beamten durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief zunächst negativ.



Eine Zeugenbefragung von, in der Stadt angetroffenen Jugendlichen ergab vage Hinweise auf einige Kinder und Jugendliche, welche möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten.



In der gleichen Nacht kam es im Stadtgebiet von Daun zu mehreren Böllerzündungen, auch hier bisher glücklicherweise ohne Sach- oder Personenschaden.



Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



