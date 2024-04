Bodenbach

Bodenbach: Einbruch in Wohnhaus

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Die kurze Abwesenheit des Hauseigentümers nutzten am vergangenen Ostersonntag dreiste Diebe, um in dessen Eigenheim, im Talweg in Bodenbach, einzusteigen.