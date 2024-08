Bilanz zum ersten Kirmestag

Anzeige



Der Jugendliche wurde von einem anderen Jugendlichen ins Gesicht getreten und dadurch leicht verletzt. Der Täter flüchtete im Anschluss.

Die Ermittlungen zu dem möglichen Täter dauern an.

Weitere Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Im Laufe der Nacht wurde ein 21-jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen, der beabsichtigte, die Fahrt mit seinem PKW anzutreten. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Die Fahrt konnte verhindert werden.



Die Polizeiinspektion Daun wird auch in den kommenden Kirmestagen durchgehende Präsenz auf der Kirmes zeigen.



