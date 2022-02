Bilanz Sturmschäden im Bereich der Polizeiinspektion Bitburg

In der Nacht kam es in mehreren Orten der Verbandsgemeinde Bitburger Land zeitweise zu Stromausfällen.

Weiterhin wurden mehrere umgestürzte Bäume gemeldet, wodurch Fahrbahnen blockiert wurden. Sämtliche Behinderungen konnten durch die Einsatzkräfte der Straßenmeistereien und Feuerwehren beseitigt werden. In einem Fall kam es am Abend um 22:30 Uhr auf der B 50 zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer erkannte einen, auf der Fahrbahn liegenden Baum zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.



