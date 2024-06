Bilanz der Schwerpunktkontrollen Alkohol und Drogen der Polizeiinspektion Bitburg

Anzeige

Hierbei wurden diverse Fahrzeuge Verkehrskontrollen unterzogen, die erfreulicherweise ohne Beanstandung verliefen. Dennoch konnten bei zwei Fahrzeugführenden Auffälligkeiten für einen zeitnahen Cannabiskonsum festgestellt werden. In der Folge wurde diesen eine Blutprobe entnommen. Ein Fahrzeugführender war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem wurden zwei Strafverfahren wegen eines fehlenden Versicherungsschutzes bei den geführten Fahrzeugen eingeleitet. Darüber hinaus konnten in den folgenden Tagen zwei weitere Verkehrsteilnehmer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, die unter Cannabis- oder Alkoholbeeinflussung standen.



In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Gefährlichkeit einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel und Alkohol im Straßenverkehr hingewiesen. Die Polizeiinspektion Bitburg wird auch in Zukunft wiederkehrend, flächendeckend kontrollieren. Den Fahrzeugführenden droht bei Feststellung der Beeinflussung ein Bußgeld von mindestens 500EUR sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot oder der Entzug der Fahrerlaubnis.



