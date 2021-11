Bewohner wird durch Rauch geweckt

Am Samstag, dem 06.11.21, gegen 03.30 Uhr, wurde der Bewohner eines alten Fachwerkhauses in Enkirch durch eine Rauchentwicklung in seinem Haus geweckt.

Er konnte das Gebäude verlassen und die Feuerwehr alarmieren. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den Brand in einem unbewohnten Raum im Erdgeschoß schnell unter Kontrolle bringen, so dass ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Im Einsatz befanden sich mehrere Feuerwehren aus der VG Traben-Trarbach, DRK und die Polizei Zell.



