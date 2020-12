Archivierter Artikel vom 21.10.2020, 09:21 Uhr

Wittlich

Bewaffneter Überfall auf Tankstelle

Am Montag, den 19. Oktober 2020, um kurz vor 22 Uhr, kam es in einer Tankstelle in der Rißbacher Straße in Traben-Trarbach zu einem bewaffneten Überfall.