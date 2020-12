Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 03:11 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:05 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mofafahrer die Bombogener Straße in Wittlich-Lüxem.

Vermutlich infolge seiner Alkoholisierung übersah er ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto und fuhr auf dieses auf. Hierdurch kam er zu Fall und verletzte sich, so dass er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Da er zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den 59-jähringen erwartet nun ein Strafverfahren.



