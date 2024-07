Betrunkener Fernkraftfahrer, Zeugen gesucht!

Am Freitag, dem 12.06.2024, wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 16:50 Uhr durch mehrere Verkehrsteilnehmer über einen unsicher geführten LKW (Weiße Sattelzugmaschine und weißer Sattelauflieger) auf der B51 zwischen Meilbrück und der Anschlussstelle der Autobahn 60 in Kenntnis gesetzt.

Dieser soll im Verlaufe der Fahrt mehrmals die mittlere Fahrbahnbegrenzung überschritten und hierbei teils gänzlich in den Gegenverkehr geraten sein. Das Fahrzeuggespann konnte kurze Zeit später durch ein Fahrzeug der Polizeiinspektion Bitburg auf der BAB 60 aufgenommen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Fahrzeugführer wurde im Rahmen dieser Kontrolle letztlich ein Atemalkoholwert von über 2,6 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde noch vor Ort untersagt und die Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Den Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Weitere Verkehrsteilnehmer, die den besagten LKW und dessen Fahrweise beobachtet haben bzw. durch diesen gegebenenfalls gefährdet worden sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.



