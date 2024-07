Betrunkener Falschfahrer auf der BAB 60

BAB 60 zwischen Anschlussstellen Prüm und Bitburg (ots) – Am frühen Mittwochmorgen, den 31.07.2024, gingen bei den Polizeiinspektionen Bitburg und Prüm gegen 04.43 Uhr mehrere Notrufe über einen Falschfahrer auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Wittlich ein.

Anzeige





Der Geisterfahrer befuhr mit einem Pkw VW Polo mit französischen Kennzeichen die BAB 60 ab der Anschlussstelle Bitburg in Richtung Prüm auf der falschen Richtungsfahrbahn.



Das Fahrzeug konnte durch Unterstützungskräfte der Bundespolizei an der Anschlussstelle Waxweiler gestellt werden.



Der Falschfahrer war nach eigenen Angaben bis zum Parkplatz Prümer Land West gefahren. Durch aufblendenden Gegenverkehr habe er zuvor seine Falschfahrt bemerkt und auf dem Parkplatz gewendet, um seine Fahrt dann in der richtigen Fahrtrichtung fortzusetzen.



Im Rahmen der Kontrolle fiel auf, dass der Fahrer alkoholisiert war.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.



Nach bisherigen Erkenntnissen kam es – wohl auch dank geringer Verkehrsdichte – zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden unter der Tel.: 06551-9420 oder per Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de.



