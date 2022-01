Betrunkener Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Am Donnerstagabend, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Speicher mit seinem Pkw die Hauptstraße in Spangdahlem von der Hillstraße kommend.

In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in eine linksseitig gelegene Natursteinmauer. Durch die umherfliegenden Mauerbruchstücke wurde ein unterhalb der Mauer geparkter Pkw erheblich beschädigt. Darüber hinaus wurden ein Verkehrszeichen und ein Laternenmast in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Polizeibeamten der Bitburger Polizei konnte festgestellt werden, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561/9685-20

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell