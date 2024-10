Betrug – Täter erbeuten einen hohen Geldbetrag

Am heutigen Mittwoch, den 23.10.2024, kam es in der Ortslage Jünkerath zu einem vollendeten Betrug.

Die Geschädigte erhielt mehrere Anrufe von zwei angeblichen Polizeibeamten. Diese gaben ihr gegenüber an, dass in Wohnortnähe der Geschädigten zwei Einbrecher festgenommen worden seien. Da noch zwei weitere Täter auf der Flucht seien, könne man einen Einbruch bei der Geschädigten nicht ausschließen. Zur Sicherung ihrer Wertgegenstände werde man diese seitens der Polizei in Obhut nehmen und später wieder aushändigen.

Die Geschädigte deponierte anschließend nach Aufforderung einen mittleren 5-stelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro vor ihrem Anwesen. Dies wurde durch die bislang unbekannten Täter abgeholt.

Hinweise zu verdächtigen Personen und / oder Fahrzeugen liegen bislang nicht vor.

Zeugen, denen verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, mögen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen.



Die Polizei weist nochmals ausdrücklich auf die derzeit aktuellen Betrugsmaschen hin, bei denen sich die Täter am Telefon u.a. als Polizeibeamte ausgeben und Unglücksfälle von Verwandten oder andere Ereignisse wie oben geschildert vortäuschen.

Angerufene sollten im Zweifelsfall das Gespräch beenden und sich bei der für ihren Wohnort zuständigen Polizeidienststelle über die Echtheit des Anrufes erkundigen bzw. einen möglichen Betrugsversuch dort anzeigen.



