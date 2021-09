Betrug durch Spendensammler

Baustoffmarktes in der Kölner Straße in Hillesheim zu einem Betrug durch angebliche Spendensammler.



Ein 36-jähriger Zeuge aus dem Bereich der VG Gerolstein wurde durch Personen ausländischer Herkunft auf eine angebliche Spendensammlung für taubstumme Kinder angesprochen.



Da dem Zeugen diese bereits bekannte Vorgehensweise ebenso bekannt war und er eine Betrugsabsicht vermutete, nahm er den Tätern das vorgehaltene Klemmbrett zwecks Eintragung seines Namens in eine Spendenliste ab.



Durch die angeblichen Spendensammler wurde er sodann mit verschiedensten ehrverletzenden Ausdrücken beschimpft, bevor diese sich schließlich mit einem Personenkraftwagen der Marke Audi entfernten.



Weitere Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



