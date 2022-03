Am 07.03.2022 gegen 21:40 Uhr ereignete sich bei einer Firma im Gewerbegebiet in Gerolstein bei Verladearbeiten ein Betriebsunfall, bei welchem ein 43-jähriger Fahrer eines Lastkraftwagens aus dem Bereich des Saarlandes verletzt wurde.





Der LKW-Fahrer stand auf der Ladefläche seines Fahrzeuges, als durch einen Stapler-Fahrer mehrere Paletten in den LKW gefahren wurden.



Hierbei übersah er den LKW-Fahrer, welcher kurzzeitig zwischen den Paletten eingeklemmt wurde.



Er wurde hierdurch glücklicherweise nur leicht verletzt und begab sich vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell