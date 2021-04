Betriebserlaubnis durch Fahrzeugtuning erloschen

Am Vormittag führten die Beamten Verkehrskontrollen im Industriegebiet in Wittlich-Wengerohr durch.



Im Rahmen dieser Kontrollen wurden u.a. zwei erkennbar technisch veränderte Pkw des Herstellers BMW im Hinblick auf die Zulässigkeit der vorgenommenen Änderungen in Form von Anbau- und Einbauteilen überprüft.



Vorliegend ergab sich in beiden Fällen der Verdacht des Erlöschens der Betriebserlaubnis.



In einem Fall erfolgte auf Grund der zahlreichen Veränderungen eine sofortige Untersuchung in einer technischen Prüfstelle. Die Prüfung durch den Sachverständigen ergab erhebliche Mängel an dem Fahrzeug, da die Zulassung für die An- und Einbauteile nicht nachgewiesen werden konnte.



Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



