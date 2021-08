Beschädigung von Wahlplakaten

Sachbeschädigung an Wahlplakaten der Bundestagswahl 2021. Im Zeitraum vom 16.08.2021 bis 23.08.2021 wurden in Gerolstein in den Bereichen Brunnenstraße, Gymnasialstraße und Waldstraße mehrere Plakate von Parteien der Bundestagswahl 2021 vollständig entfernt oder umgeklappt.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter Telefon 06591 / 95260 erbeten werden.



