Bernkastel-Kues

Beschädigung einer Hauswand in Wehlen

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

In der Nacht von Samstag, den 13.04.2024 auf Montag, den 14.04.2024 kam es in der Brückenstraße in Bernkastel-Kues, OT Wehlen zur Beschädigung einer Hauswand.