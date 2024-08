Beschädigung der Scheibe eines Friseurgeschäftes in Neumagen-Dhron

Vom 18.08.2024 auf den 19.08.2024 wurde die Scheibe der Eingangstür eines Friseurgeschäftes in Neumagen-Dhron beschädigt.

Anzeige





Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise auf den Verursacher geben können.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Email an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-95270

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell