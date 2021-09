Beschädigung der Figur „Willi Basalt“

Am Spielplatz in Pelm, Kasselburger Weg, steht eine lebensgroße Figur, namens „Willi Basalt“.

Durch unbekannte Täter ist in der Zeitraum vom 27.08.2021, 16:00 Uhr bis 06.09.2021, 08:00 Uhr, der Kopf dieser Figur so stark beschädigt worden, dass ein Schaden in Höhe von 2000,- Euro entstanden ist. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Gerolstein, Tel.: 06591-96250 oder die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260, entgegen.



