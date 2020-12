Am Freitag, 27.11.2020 ereignete sich im Zeitraum von 12.55 Uhr bis 13.35 Uhr auf dem Kundenparkplatz des EDEKA-Einkaufzentrums in Wittlich / Römerstraße 55 eine Verkehrsunfallflucht.





Hierbei beschädigte ein Kunde mit seinem Einkaufswagen einen geparkten Pkw. Beim Pkw entstand im Bereich der hinteren rechten Beleuchtungseinrichtung ein Schaden. Dies müßte der Verursacher bemerkt haben, da Glassplitter der Beleuchtungseinrichtung zu Boden fielen.



Die benutzte Parkbucht vom geschädigten Pkw befand sich in der ersten Reihe, links versetzt des Einganges / Ausganges des Marktes, so dass ein Kunde dies evtl. beobachtet haben könnte.



Sachdienliche Hinweise an die Polizei Wittlich.



