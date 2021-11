Jünkerath

Beschädigung am Zaun durch Unfallflucht

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 25. November 2021 ------------------------------------------------------------ In der Zeit vom 16.11.2021 bis 19.11.2021 wurde ein Metallzaun als Grundstücksumfriedung in Jünkerath Glaadt, Am Sonnenberg durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.