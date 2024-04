Berufsinformationsveranstaltung Polizeiinspektion Daun

Am 07.04.2024 um 10:00 Uhr findet bei der Polizeiinspektion Daun eine Berufsinformationsveranstaltung statt.

Die Veranstaltung dauert etwa drei Stunden und soll Berufseinsteiger*innen und potentiellen Bewerber*innen einen Einblick ins polizeiliche Berufsleben geben.



Die Teilnehmerplätze sind begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist bis zum 05.04.2024 per Mail an pidaun.einstellungsberatung@polizei.rlp.de erforderlich.



