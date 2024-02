Berufsinformationsabend der Polizeiinspektion Wittlich

Am Montag, 25. März 2024 bietet die Polizeiinspektion Wittlich von 18 bis 20 Uhr einen Berufsinformationsabend an. Im Rahmen der Veranstaltung wird der Polizeiberuf mit seinen vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfeldern vorgestellt.

Symbolbild Foto: dpa

Des Weiteren werden Informationen über das Studium, die Voraussetzungen sowie das Bewerbungs- und Auswahlverfahren dargestellt. Die Veranstaltung richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse, an Oberstufenschülerinnen und -schüler sowie junge Menschen mit vergleichbarem Bildungsabschluss, wie Meister, Techniker, Fachwirte oder mit anderen qualifizierten Abschlüssen. Weitere Informationen hierzu gibt es auf www.polizei.rlp.de/karriere.



Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung mit vollständigen Personalien, einer telefonischen Erreichbarkeit und dem aktuellen Ausbildungsstand bis spätestens 21.03.2024 an die E-Mail-Adresse piwittlich.einstellungsberater@polizei.rlp.de erforderlich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

piwittlich.einstellungsberater@polizei.rlp.de



