Berufsinformationsabend der Polizeiinspektion Bitburg

Was macht die Polizei überhaupt genau und wie werde ich Teil des Teams? Diese Fragen und viele weitere werden bei uns beantwortet.

Für alle Polizeiinteressierten veranstaltet die #BitBürger Polizei einen Berufsinformationsabend. Interessante Einblicke in einen der abwechslungsreichsten und herausforderndsten Berufe, Informationen zum Bewerbungsprozess und Auswahlverfahren sowie zum Ablauf des Studiums und ein direkter Austausch mit polizeilichen Einstellungsberatern werden dir hier geboten.



Wann? Montag, den 18.12.2023 von 18:00 – 20:00 Uhr

Wo? Polizeiinspektion Bitburg, Erdorfer Straße 10, 54634 Bitburg



Es wird um eine Anmeldung bis zum 17.12.2023 per Mail an pibitburg.einstellungsberatung@polizei.rlp.de gebeten!

Weitere Informationen findet ihr unter https://www.polizei.rlp.de/karriere/veranstaltungen

Ergreift Eure Chance und kommt vorbei – wir freuen uns auf viele interessante Gespräche!



