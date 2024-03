Berufsinformationsabend bei der PI Prüm

Am Donnerstag, den 11. April 2024 um 18:30 Uhr, lädt die Polizeiinspektion Prüm Interessierte zu einem Berufsinformationsabend zur Polizeidienststelle ein.



Wenn Du Dich für den Polizeidienst interessierst und Näheres über das vielfältige und moderne Aufgabenfeld, die Einstellungskriterien und den Bachelor-Studiengang bei der rheinland-pfälzischen Polizei erfahren möchtest, hast Du die Möglichkeit, Dir in einem Gespräch mit polizeilichen Einstellungsberatern ein klares Bild zu machen.



Interessierte im Alter zwischen 16 und 34 können sich bis zum 8. April 2024 zur Berufsinformationsveranstaltung bei der Polizeiinspektion Prüm via Email (pipruem@polizei.rlp.de) oder telefonisch (06551-9420) anmelden.



Weitere Informationen finden sich unter: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/



