Berndorf: Einbruch in Baucontainer

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in einen Baucontainer ein und entwendeten dort mehrere hochwertige Akku-Werkzeuge.

Der Tatort befindet sich in einem Steinbuch, nahe der Ortschaft Berndorf. Den Diebstahl stellten Arbeiter der geschädigten Firma am Donnerstagmorgen fest. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-9626-0.



