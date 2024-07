Berauschter Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Am 11.07.2024 führten Beamte der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ durch.

Gegen 20 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten in Mülheim an der Mosel einen 39jährigen Fahrzeugführer, bei dem Anzeichen auf aktuellen Betäubungsmitteleinfluss festgestellt wurden.

Ein durchgeführter Drogen-Schnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe Amphetamin.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten. Der Fahrzeugführer wird sich nun hinsichtlich eines Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahrens verantworten müssen.



