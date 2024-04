Benefiz-Fahrt der Devils Disciples MC Wittlich

Anzeige



Da mit einer Vielzahl von Motorradfahrern gerechnet wird, kann es in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Strecke kommen, da der Korso erfahrungsgemäß gerne zusammenfahren möchte.

Die Route verläuft über ca. 65 km durch die Eifel und startet am Clubhaus in Wittlich über Bergweiler, Bruch, Dreis, Salmtal, Klausen, Esch, Rivenich, Hetzerath, Föhren, Trier-Quint, Herforst, Binsfeld bis nach Niederkail.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell