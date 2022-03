Beleidigung verbaler Art in der Hauptstraße in Gerolstein mit großer Öffentlichkeitswirkung

Am 03.03.2022 gegen 17:17 Uhr befand sich eine 23-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Prüm in der Hauptstraße in Gerolstein.





Hier wurde sie durch eine 53-jährige Täterin aus dem Bereich der VG Gerolstein in absolut ehrverletzender Art und Weise verbal attackiert.

Die Täterin welche, die Geschädigte, für jeden hörbar, massiv verbal beleidigte, tat dies in einer so massiven Lautstärke, dass mehrere Passanten in der ehemaligen Fußgängerzone von Gerolstein dies mitbekamen.



Die Täterin flüchtete nach dem Vorfall in zunächst unbekannte Richtung.



Zeugen, welche den Vorfall bemerkten, beobachteten und / oder mitanhörten, dürfen gebeten werden sich bei der Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 zu melden.



