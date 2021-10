Wittlich

Beleidigung und möglicherweise Nötigung im Straßenverkehr

Beleidigung und Verdacht der Nötigung in der Berlinger Straße in Wittlich Am Dienstag, 26.10.2021, kam es in der Zeit zwischen 07:30 und 07:40 Uhr zu einer Beleidigung in der Berlinger Straße in Wittlich in der Nähe des dortigen Fußgängerüberweges.