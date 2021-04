Beinahezusammenstoß – Zeugen gesucht

Am Dienstag, 13.04.2021, gegen 21.20 Uhr kam es auf der L 40 zwischen Eisenach und Irrel zu einem Beinahezusammenstoß zweier Pkw.



Ein in Richtung Eisenach fahrender PKW überholte im Kurvenbereich ein Milchtankfahrzeug. Der entgegenkommende PKW konnte nur durch eine Vollbremsung und Ausweichen auf den Seitenstreifen eine Kollision vermeiden.

Zeugen, insbesondere der Fahrer des Milchlasters, werden gebeten sich bei der Polizei Bitburg, Telefon 06561-96850, zu melden.



