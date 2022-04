Bauwagen aufgebrochen

In der Zeit vom Donnerstag, 07.04.2022, 20.00 Uhr, bis Freitag, 08.04.2022, 06.30 Uhr wurde an einem Bauwagen, der sich an einem Wirtschaftsweg am Wald in Sankt Thomas befindet, eine Tür aufgehebelt und ein dort befindlicher neuer Kärcher Hochdruckreiniger durch bislang unbekannte Täter entwendet.

Ebenfalls wurde versucht eine weitere Tür aufzuhebeln, was jedoch augenscheinlich nicht gelang.



An einem ca. 50 Meter entfernt stehenden anderen Bauwagen wurde ebenfalls erfolglos versucht die Tür aufzubrechen.



Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um eine Baustelle, die sich an einem Wirtschaftsweg in der Verlängerung der Flurstraße in Sankt Thomas, an einer Brücke der Kyll, befindet.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.



