B51- Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstagnachmittag gegen 14:35 Uhr erging Mitteilung über einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und leicht verletzten Personen auf der B51 in der Gemarkung Scharfbillig.

Anzeige

Einer der beteiligten PKW lag hierbei auf dem Dach, der Fahrzeugführer konnte sich jedoch bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte und mit Hilfe von Ersthelfern aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien.

Durch die Unfallaufnahme war die B51 in Fahrtrichtung Bitburg zeitweise gesperrt, sodass Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Eßlingen von Trier kommend abgeleitet werden mussten.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Bitburg, Sülm und Röhl, sowie der Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizeiinspektion Bitburg mit zwei Fahrzeugen.

Mögliche Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen (06561-9685 10).



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf X (ehemals Twitter): #BitBürgerpolizei



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell