Am Ortsausgang Wittlich in Richtung Wengerohr beschleunigte der Fahranfänger auf 140 km/h. Der Streife gelang es letztendlich das Fahrzeug samt Fahrer in Wengerohr einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Zudem konnten bei ihm Drogen aufgefunden und sichergestellt werden. Dem 23-jährigen Autofahrer, der er erst seit vier Monaten im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde der Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Drogenbesitz ermittelt.



