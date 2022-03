Autofahrer und Drogeneinfluss

Die Polizei Bitburg kontrollierte am Sonntag wieder verstärkt Verkehrsteilnahme auf den Einfluss von Drogen und Alkohol.

So erwischten die Beamten in der Südeifel einen Autofahrer, der unter dem Einfluss einer Vielzahl von illegalen Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Neben dem Verlust des Führerscheins erwarten den Mann nun Straf- und Bußgeldverfahren.

Einem weiteren Autofahrer wurde aufgrund einer erhöhten Atemalkoholkonzentration die Weiterfahrt untersagt.



