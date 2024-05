Auseinandersetzung im Kreuzungsbereich

Anzeige



Die beiden streitenden Gruppen sind an der Kreuzung der B 421 und L 98 (Gemarkung Schauren) aufeinandergetroffen.

Hierbei wurde zunächst die eine Gruppe daran gehindert die Fahrt fortzusetzen in dem ein Fahrzeugführer sich mit dem PKW vor die Gruppe von Motorrädern und Quads gestellt hat. Der Fahrzeugführer zog im Anschluss einen Motorradfahrer von seinem Motorrad und es kam zu einem Gerangel mehrerer Personen.

Im weiteren Verlauf wurde durch eine andere Person Pfefferspray eingesetzt.

Mehrere Beteiligte klagten im Anschluss über Schmerzen und wurden medizinisch versorgt.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06542-9867-0

PIZell.Wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell