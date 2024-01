augenscheinlich psychisch kranke Person leistet Widerstand bei der Einweisung, zwei weitere Personen geraten in eine körperliche Auseinandersetzung

Symbolbild Foto: dpa



Als Rettungsdienst, Notarzt und die Polizeibeamt*innen vor Ort eintrafen, wurde ein 44-Jähriger, bereits amtsbekannter Mann aus dem Bereich Hillesheim festgestellt.

Nachdem zunächst beruhigend auf diesen eingewirkt werden konnte, ergaben sich aufgrund seiner teils wirren Angaben Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung, so dass er einem Facharzt vorgestellt werden sollte.

Im Rahmen dieser Maßnahme schlug seine Stimmung plötzlich um und er griff die eingesetzten Polizeibeamt*innen an, welche ihn mittels körperlicher Gewalt zu Boden bringen und fesseln konnten.

Im Anschluss wurde er einem Facharzt vorgestellt.

Weder der 44-Jährige, noch die eingesetzten Beamt*innen wurden verletzt.

Mögliche Zeug*innen oder Geschädigte, welche durch die Handlungen des 44-Jährigen auf der Straße gefährdet wurden, dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 zu melden.



Am 07.01.2024 gegen 16:00 Uhr sodann ereignete sich ein weiterer Einsatz mit dem genannten 44-Jährigen, als dieser in sehr wirrer Art und Weise Personen im Bereich der Oberen Marktstraße in Gerolstein ansprach und anpöbelte.

Durch die eingesetzten Polizeibeamt*innen wurde er erneut der psychiatrischen Einrichtung des Krankenhauses Gerolstein vorgestellt, wo der Mann nun aufgenommen werden sollte.

Bei der Verbringung des Mannes in das Innere des Krankenhauses leistete dieser plötzlich massive Gegenwehr, welche durch die Beamt*innen mittels körperlicher Gewalt erneut gebrochen werden musste.

Letztlich konnte der 44-Jährige in das Innere des Krankenhauses verbracht werden.



Vollkommen losgelöst von dem vorstehenden Sachverhalt gerieten bei Eintreffen der Polizeibeamt*innen vor Ort zwei 31- und 34-jährige Männer aus dem Bereich des Gerolsteiner Stadtgebiets vor dem Eingang des Krankenhauses miteinander in einen verbalen Streit, welcher schnell in einer handfesten Auseinandersetzung endete.

Nur durch das polizeiliche Eingreifen, bei welchem der Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts angedroht werden musste, ließen die beiden Personen voneinander ab.

Der 31-Jährige erlitt Verletzungen durch massive Schläge des 34-Jährigen. Aber auch der 34-Jährige erlitt nicht unerhebliche Verletzungen aufgrund mehrerer Schläge.

Es wurden Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell