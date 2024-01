augenscheinlich psychisch kranke Person gefährdet den Straßenverkehr und leistet Widerstand bei der Einweisung

Am 07.01.2024 gegen 11:14 Uhr wurde eine männliche Person gemeldet, welche auf der L 26 zwischen Hillesheim und Wiesbaum auf der Straße immer wieder vor anfahrende Fahrzeuge springe.

Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa





Als Rettungsdienst, Notarzt und die Polizeibeamt*innen vor Ort eintrafen, wurde ein 44-Jähriger, bereits amtsbekannter Mann aus dem Bereich Hillesheim festgestellt.



Nachdem zunächst beruhigend auf diesen eingewirkt werden konnte, ergaben sich aufgrund seiner teils wirren Angaben Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung, so dass er einem Facharzt vorgestellt werden sollte.



Im Rahmen dieser Maßnahme schlug seine Stimmung plötzlich um und er griff die eingesetzten Polizeibeamt*innen an, welche ihn mittels körperlicher Gewalt zu Boden bringen und fesseln konnten.



Im Anschluss wurde er einem Facharzt vorgestellt.

Weder der 44-Jährige, noch die eingesetzten Beamt*innen wurden verletzt.



Mögliche Zeug*innen oder Geschädigte, welche durch die Handlungen des 44-Jährigen auf der Straße gefährdet wurden, dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 zu melden.



